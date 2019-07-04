[目的/ 意义]为避免单一指标期刊评价产生偏差的情况,建立科学合理的期刊评价指标体系和期刊评价模型,对学术期刊的正确评价具有非常重要的现实意义和应用价值。[方法/ 过程]从期刊引用认同和期刊引用形象两方面构建期刊评价指标体系,通过主成分分析法,确定期刊评价的维度,最终建立期刊评价模型,并进行实证分析。[结果/ 结论]分析表明,决定期刊质量的维度主要分为广度和深度,广度表示引文分布的影响范围,而深度表示影响程度。基于期刊引用认同和期刊引用形象两方面同时考虑能更有效地对学术期刊进行客观的评价。