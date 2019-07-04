[目的/ 意义] 氢能技术主要掌握于中日美三国,研究中日美在氢能领域产业链上的技术布局,对于科学制定技术创新战略、抢占发展制高点具有重要意义。[ 方法/ 过程] 在赋予技术词产业链与IPC 语义的基础上,构建WIC-I-LDA 主题模型挖掘氢能领域技术主题,并运用改进的综合主题强度计算模型,计算三国在各产业链、技术主题的研究热度,依此对氢能技术布局及各国优势、短板和发展趋势进行深度分析。[结果/ 结论]研究表明:中日美三国基本处于同步发展阶段,都注重氢能的制备与应用,但也各有侧重:中国技术布局优势主要集中在氢能制备,日本优势主要集中在氢能的纯化与应用,美国优势主要集中在氢能储运,金属及其氧化物制氢、甲醇制氢、液化储氢与金属氧化物储氢技术主题是三国共同的关注点,均呈上升趋势。