[目的/ 意义]以专利为核心的高技术企业竞争越来越激烈,企业之间“专利诉讼”此起彼伏。技术创新复杂度急剧提升,单一企业难以独揽全部前沿技术,专利池因此得到快速发展。高技术企业专利池内什么特征的专利更容易引起诉讼,是否涉及诉讼的专利有哪些差异? 该研究对专利池管理公司专利管理和高技术企业技术布局都具有重要意义。[方法/ 过程]以MPEGLA 公司12 个专利池2 028 项美国专利为样本,研究了专利范围、专利寿命、专利引证和专利池效应对专利诉讼的影响,并进行了实证分析。[ 结果/ 结论] 诉讼专利和非诉讼专利具有不同特征。技术覆盖范围、权利要求数、专利维持时间、专利被引用数和加入专利池数对专利诉讼有正向影响,池内专利数、专利文献引用数和同族专利数对专利诉讼有负向影响。