[1]开 滨 姚艳玲.基于Crown 指标的国际研究前沿的评价―――4 个聚集水平上的实证研究[J].情报杂志,2019,(07):184.
点击复制
基于Crown 指标的国际研究前沿的评价―――4 个聚集水平上的实证研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2019年07期
- 页码:
-
184
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2019-07-04
文章信息/Info
- Title:
-
Evaluation of International Research Frontiers Based on Crown Index:An Empirical Study on Four Aggregation Levels
- 作者:
-
开 滨1 姚艳玲2
-
1. 山东女子学院图书馆 济南 250300;2. 山东管理学院信息工程学院 济南 250357
- 关键词:
-
科研评价 合作团体 CPP/ FCSm 指标 MNCS 指标
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 探讨适合于研究前沿评价的指标,可以丰富研究前沿领域的研究内容,为该领域的研究者提供参考。[方法/ 过程]基于Crown 的两个指标CPP/ FCSm 指标和MNCS 指标对国际SCI 和SSCI 的8 个研究领域中的研究前沿在4 个聚集水平上进行了探索评价。[结果/ 结论]结果表明,总被引次数属于评价指标中相对较弱的指标,CPP/ FCSm 和MNCS 这两个指标与CPT 基准指标在4 个聚集水平之间的相关性非常强,证明了这两个指标在研究前沿的实际评价过程中具有较好的效果。由此可以基于CPP/ FCSm 和MNCS 指标针对目标领域的研究前沿在4个不同的水平上进行评价研究。
更新日期/Last Update:
1900-01-01