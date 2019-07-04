[目的/ 意义] 探讨适合于研究前沿评价的指标,可以丰富研究前沿领域的研究内容,为该领域的研究者提供参考。[方法/ 过程]基于Crown 的两个指标CPP/ FCSm 指标和MNCS 指标对国际SCI 和SSCI 的8 个研究领域中的研究前沿在4 个聚集水平上进行了探索评价。[结果/ 结论]结果表明,总被引次数属于评价指标中相对较弱的指标,CPP/ FCSm 和MNCS 这两个指标与CPT 基准指标在4 个聚集水平之间的相关性非常强,证明了这两个指标在研究前沿的实际评价过程中具有较好的效果。由此可以基于CPP/ FCSm 和MNCS 指标针对目标领域的研究前沿在4个不同的水平上进行评价研究。