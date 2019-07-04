[目的/ 意义]“双一流”建设背景下,探索面向用户需求的全球潜力华人青年学者发现与评价方法,有利于挖掘出与学科发展需要精确匹配的青年人才,为高校的人才引进工作提供参考。[方法/ 过程] 根据用户需求,依托高校图书馆数据库中的大量学术成果数据,基于文献计量方法,构建全球潜力华人青年学者发现与评价策略体系,并通过具体案例,筛选出学科潜力科研人才,判断其科研水平及学术定位。[结果/ 结论] 该发现与评价策略体系用于具体学科实际的潜力华人青年学者挖掘与评价,能够发现与高校学科发展相适应的高质量潜力青年人才,满足用户需求。