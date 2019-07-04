[1]和晓强 李玉洁.二战后美国国会情报立法工作的历史与实践[J].情报杂志,2019,(07):17.
点击复制
二战后美国国会情报立法工作的历史与实践()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2019年07期
- 页码:
-
17
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2019-07-04
文章信息/Info
- Title:
-
The History and Practice of the US Congress Intelligence LegislationPost World War II
- 作者:
-
和晓强1 李玉洁2
-
1. 中共陕西省委党校 西安 710061;2. 72959 部队 济南 250031
- 关键词:
-
美国国会 情报立法 情报工作
- 摘要:
-
[目的/ 意义]考察战后美国国会情报立法的历史,为我国情报立法工作提供借鉴。[ 方法/ 过程] 按照立法工作的时代特征和具体内容,分三个时期对美国国会情报立法工作进行了历史考察,分析了各个阶段立法的主要侧重点,并对美国国会未来情报立法的趋势进行了前瞻性思考。[结果/ 结论]美国国会情报立法工作对美国情报工作的发展产生了深远影响,它使情报工作的开展有了基本的法律遵循,促进了美国情报工作的法制化、规范化。
更新日期/Last Update:
1900-01-01