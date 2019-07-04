[目的/ 意义]考察战后美国国会情报立法的历史,为我国情报立法工作提供借鉴。[ 方法/ 过程] 按照立法工作的时代特征和具体内容,分三个时期对美国国会情报立法工作进行了历史考察,分析了各个阶段立法的主要侧重点,并对美国国会未来情报立法的趋势进行了前瞻性思考。[结果/ 结论]美国国会情报立法工作对美国情报工作的发展产生了深远影响,它使情报工作的开展有了基本的法律遵循,促进了美国情报工作的法制化、规范化。