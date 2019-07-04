[目的/ 意义]大数据背景下,数据的开放与共享已成为必然趋势,安全有序的开放图书馆数据,可以极大提升图书馆数据的创新应用价值。[方法/ 过程]运用文献调研方法,在讨论图书馆数据开放内涵的基础上,探讨了图书馆数据开放的战略价值、实施路径和隐私保护策略。[结果/ 结论] 从战略视角来看,图书馆数据开放可以进一步推动图书馆的开放、提升图书馆数据资产的价值、提升图书馆治理能力、推动构建智慧图书馆新生态及促进图书馆行业发展。从实践层面来看,图书馆数据开放要顺应时代发展,基于现实需要制定行之有效的图书馆数据开放政策支持体系,构建图书馆数据开放联合平台,建设科学的图书馆数据开放运行体系,以促进图书馆数据开放的有序推进。同时,我们也要高度关注图书馆数据开放中的安全和隐私保护问题,从制度、技术及思想层面进行控制和防范。