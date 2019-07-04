[目的/ 意义]政府数据开放是提升政府治理能力,推进政府服务职能转变供给侧改革的重要途径。但数据安全和隐私问题的凸显,正成为政府数据开放的瓶颈。[方法/ 过程] 从数据生命周期的角度,在厘清政府数据开放相关概念的基础上,建立了政府数据开放过程模型,分析了该过程各个环节存在的数据安全和隐私保护问题,然后从技术和管理相结合的视角,以数据安全治理的方法提出了若干对策建议。[结果/ 结论]认为政府数据开放过程中的数据安全与隐私需求多样,引发安全与隐私风险的脆弱因子复杂多变,需要从技术和管理相结合的视角完善法律体系,加强数据安全与隐私管理和技术标准规范约束,提升安全与隐私泄露风险评估和国家商用密码的应用,提高社会数据安全素养,从各方面协同对应数据安全与隐私保问题,从数据安全治理的角度解决此问题。