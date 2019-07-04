[1]丁红发 孟秋晴 王 祥 蒋合领.面向数据生命周期的政府数据开放的数据安全与隐私保护对策分析[J].情报杂志,2019,(07):151.
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面向数据生命周期的政府数据开放的数据安全与隐私保护对策分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年07期
- 页码:
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151
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-07-04
文章信息/Info
- Title:
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Countermeasure Analysis for Data Security and Privacy Issues of GovernmentData Opening in the View of Data Life-cycle
- 作者:
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丁红发1; 2 孟秋晴1; 3 王 祥1 蒋合领1; 3
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1. 贵州财经大学 贵阳 550025;2. 贵州大学公共大数据国家重点实验室 贵阳 550025;3. 华中师范大学信息管理学院 武汉 430079
- 关键词:
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数据开放 数据安全 隐私保护 数据生命周期 对策分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]政府数据开放是提升政府治理能力,推进政府服务职能转变供给侧改革的重要途径。但数据安全和隐私问题的凸显,正成为政府数据开放的瓶颈。[方法/ 过程] 从数据生命周期的角度,在厘清政府数据开放相关概念的基础上,建立了政府数据开放过程模型,分析了该过程各个环节存在的数据安全和隐私保护问题,然后从技术和管理相结合的视角,以数据安全治理的方法提出了若干对策建议。[结果/ 结论]认为政府数据开放过程中的数据安全与隐私需求多样,引发安全与隐私风险的脆弱因子复杂多变,需要从技术和管理相结合的视角完善法律体系,加强数据安全与隐私管理和技术标准规范约束,提升安全与隐私泄露风险评估和国家商用密码的应用,提高社会数据安全素养,从各方面协同对应数据安全与隐私保问题,从数据安全治理的角度解决此问题。
更新日期/Last Update:
1900-01-01