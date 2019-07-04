[目的/ 意义]从美以情报合作机制透视美国构建双边情报合作的路径,为我国对外情报合作提供相应的借鉴和启示。[方法/ 过程]通过对美国和以色列政府发布、解密的有关文件,以及美中情局前雇员斯诺登曝光的相关涉密文件进行文本分析,梳理美以情报合作的法理框架、领导体系和运行、保障机制。结合总体国家安全观,讨论对我国的启示。[结果/ 结论]我国应加强对外情报合作的体制机制建设,找准合作与防范之间的平衡点,注重评估合作伙伴的价值和作用,牢牢抓住对外情报合作的主动权。