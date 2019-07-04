[1]陈雪然.美以情报合作机制及对我国的启示[J].情报杂志,2019,(07):11.
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美以情报合作机制及对我国的启示()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年07期
- 页码:
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11
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-07-04
文章信息/Info
- Title:
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The U. S. -Israel Intelligence Cooperation Mechanism and Its Enlightenment to China
- 作者:
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陈雪然
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国际关系学院 北京 100091
- 关键词:
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美国 以色列 情报合作 机制建设 主动权
- 摘要:
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[目的/ 意义]从美以情报合作机制透视美国构建双边情报合作的路径,为我国对外情报合作提供相应的借鉴和启示。[方法/ 过程]通过对美国和以色列政府发布、解密的有关文件,以及美中情局前雇员斯诺登曝光的相关涉密文件进行文本分析,梳理美以情报合作的法理框架、领导体系和运行、保障机制。结合总体国家安全观,讨论对我国的启示。[结果/ 结论]我国应加强对外情报合作的体制机制建设,找准合作与防范之间的平衡点,注重评估合作伙伴的价值和作用,牢牢抓住对外情报合作的主动权。
更新日期/Last Update:
1900-01-01