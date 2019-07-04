[1]毕宏音 田 华.舆情“ 类反转”现象分析与反思*―――以“ 万州公交车坠江事件”为例[J].情报杂志,2019,(07):103.
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舆情“ 类反转”现象分析与反思*―――以“ 万州公交车坠江事件”为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年07期
- 页码:
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103
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-07-04
文章信息/Info
- Title:
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Analysis and Reflection on the Phenomenon of "Quasi-reversal" in Public Opinion―――Taking the "Wanzhou Bus Falling into the River Incident" as an Example
- 作者:
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毕宏音 田 华
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天津社会科学院舆情研究所 天津 300191
- 关键词:
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舆情 类反转事件 新媒体 案例分析法
- 摘要:
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[目的/ 意义]频发的舆情反转事件已成为社会关注焦点与治理难点。新近发生的舆情“类反转”事件,亦需要学界和政府从理论探讨和治理实践两个维度加以积极回应。[方法/ 过程] 采用案例分析法,利用SPSS 和R 对数据进行评估和分析,全面解析“万州公交车坠江事件”的舆情变动过程,归纳出舆情“类反转”特征,提出舆情“类反转”概念,探讨了导致舆情“类反转”的深层次原因。[结果/ 结论] 通过相关案例分析和理论探索,提出应建立起强化基层综治、增强媒体职责、提高网民素养、发挥技术优长、修补信任基础的综合治理体系。
更新日期/Last Update:
1900-01-01