[目的/ 意义]频发的舆情反转事件已成为社会关注焦点与治理难点。新近发生的舆情“类反转”事件,亦需要学界和政府从理论探讨和治理实践两个维度加以积极回应。[方法/ 过程] 采用案例分析法,利用SPSS 和R 对数据进行评估和分析,全面解析“万州公交车坠江事件”的舆情变动过程,归纳出舆情“类反转”特征,提出舆情“类反转”概念,探讨了导致舆情“类反转”的深层次原因。[结果/ 结论] 通过相关案例分析和理论探索,提出应建立起强化基层综治、增强媒体职责、提高网民素养、发挥技术优长、修补信任基础的综合治理体系。