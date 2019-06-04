[1]ÖÜ À× Ñî Æ¼ ¹¨ þŸ ·²ÇìÌÎ.½áºÏÉÌÒµÊý¾Ý¿âµÄÐÐÒµ¹Ø¼üÂ¢¶Ï¼¼ÊõÊ¶±ðÑÐ¾¿¡ª¡ª¡ªÒÔ°ëµ¼ÌåÐÐÒµÎªÀý[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2019,(06):30.
µã»÷¸´ÖÆ
½áºÏÉÌÒµÊý¾Ý¿âµÄÐÐÒµ¹Ø¼üÂ¢¶Ï¼¼ÊõÊ¶±ðÑÐ¾¿¡ª¡ª¡ªÒÔ°ëµ¼ÌåÐÐÒµÎªÀý()
¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- ¾í:
-
- ÆÚÊý:
-
2019Äê06ÆÚ
- Ò³Âë:
-
30
- À¸Ä¿:
-
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2019-06-04
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
-
Identification of Oligopoly of Technologies from the Perspective ofIndustry Chains Based on Commercial Database¡ªTaking the Semiconductor Industry as an Example
- ×÷Õß:
-
ÖÜ À×1; 2 Ñî Æ¼1; 2 ¹¨ þŸ1; 2 ·²ÇìÌÎ1; 2
-
1. ±±¾©ÊÐ¿ÆÑ§¼¼ÊõÇé±¨ÑÐ¾¿Ëù ±±¾© 100044;2. ±±¾©¿Æ¼¼Õ½ÂÔ¾ö²ß×ÉÑ¯ÖÐÐÄ ±±¾© 100089
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
ÉÌÒµÊý¾Ý¿â Â¢¶Ï¼¼Êõ ²úÒµÁ´ ×¨Àû·ÖÎö
- ÕªÒª:
-
[Ä¿µÄ/ ÒâÒå] Ãæ¶Ôº£Á¿×¨ÀûÎÄÏ×,¼°Ê±Ê¶±ðÐÐÒµ¹Ø¼üÖÆÔ¼¼¼Êõ¾ßÓÐÕ½ÂÔÒâÒå,Í¬Ê±Ò²ÊÇÇé±¨»ú¹¹½øÐÐ×¨Àû·ÖÎöµÄÖØÒªÄ¿µÄ¼°ÈÎÎñÖ®Ò»,ÌØ±ðÊÇ¡°ÖÐÐËÊÂ¼þ¡±µÄ·¢ÉúÊ¹ÆäÖØÒªÐÔ±äµÃ¸ü¼ÓÍ»³ö¡£[ ·½·¨/ ¹ý³Ì] Õë¶ÔÕâÒ»ÎÊÌâ,±¾ÑÐ¾¿ÒÔ°ëµ¼ÌåÐÐÒµÎªÀý,Ìá³öÁËÒ»Ì×Ê¶±ð·½·¨,¸Ã·½·¨Í¨¹ý½áºÏÉÌÒµÊý¾Ý¿â¹¹½¨³ö²úÒµÁ´ÆóÒµ¼¯,²¢ÀûÓÃ¸Ã¼¯ºÏÖÐÆóÒµµÄ×¨Àû¼¼Êõ´úÂë¹¹½¨Éç»áÍøÂç½øÐÐ·ÖÎö,Ê¶±ð³öÐÐÒµ¹Ø¼üÂ¢¶Ï¼¼Êõ¡£[½á¹û/ ½áÂÛ] ÑÐ¾¿±íÃ÷,¸Ã·½·¨ÄÜ¹»½ÏÎªÈ«ÃæµÄ¶ÔÐÐÒµÖÐ¼¼Êõ¹ØÁª¹ØÏµ½øÐÐ¿Ì»,²¢´ÓÖÐ¹Û²ãÃæ»ù±¾½«²úÒµÁ´ÖÐµÄ¹Ø¼üÂ¢¶Ï¼¼ÊõÊ¶±ð³öÀ´,¾ßÓÐÒ»¶¨µÄ¿ÆÑ§ÐÔ¡¢¿ÉÓÃÐÔ¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01