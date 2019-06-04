[目的/ 意义]分析“林墨”科学网博客这一学术新媒体的运营模式与效果,总结其作用和影响力,并据此探讨新媒体环境下提高学术信息传播效率的有效方法,归纳出值得传统学术期刊借鉴的经验,为学术期刊运营好新媒体提供参考。[方法/ 过程]从博客发文、博文选题、信息源、传播能力等方面研究“林墨”博客的运营特点和学术影响力,然后与普通博客、传统期刊进行对比,总结其在内容营销和运营方面的特色和优势。[ 结果/ 结论] “林墨”博客是一个由高水平年轻学者集体维护的学术新媒体,主要关注、推介国际上以科学家为研究对象的新文献,其影响力已不亚于一家学术期刊。新媒体环境下的学术信息传播方式正发生着深刻变化,学术期刊须与时俱进,妥善利用新媒体,才能在学术界赢得更多关注,获得更大的发展空间。