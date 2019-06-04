[目的/ 意义] 比较分析中国与欧洲高端智库网站的特色,旨在加强国内智库网站建设和扩大智库影响力。[方法/ 过程]采用定性与定量相结合的研究方法,以9 家中国和14 家欧洲高端智库网站为样本,运用链接分析法并使用灰色关联分析对收集的网站链接数据进行综合排序,比较中国和欧洲高端智库网站的网站形式与资源等。[ 结果/ 结论]国内智库网站需更新网页设计理念、注重时效性、重视外文网页、增加共享平台和提供个性化服务等建设,扩大国内高端智库的影响力和国际化程度。