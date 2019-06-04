[目的/ 意义]能否入围ESI 前1%是衡量学科国际水平的重要标志,鉴于我国“双一流”建设背景,寻求一种科学有效的方法,以实现潜力学科入围ESI 前1%的准确性时间预测,对于当前的潜力学科研究体系具有极其重要的意义。[方法/ 过程]以WoS 作为模拟ESI 统计的数据源,并提出时间节点错位比较以及引入被引转换比值的方式,减弱两个平台的数据统计差异,以提高潜力学科分析的准确性。又基于ESI 统计数据的滚动周期性,引入时间序列的预测模型,并将该方法应用于南京工业大学和北京化工大学潜力学科的实证研究中。[结果/ 结论]研究结果证明,时间序列模型可以有效地拟合出潜力学科的发展趋势,准确地识别出潜力学科的入围时间,为潜力学科的预测研究提出了一种比较有效的方法。