[目的/ 意义] 研究在线社交群体的行为规律,预测群体行为演化趋势,是当前社会计算领域一个重要研究问题。这对于事件传播动向掌控、用户群体异常行为检测、公共事件舆论场管控等有重要意义。[方法/ 过程] 面向在线社交群体,以复杂网络理论为基础,构建融合多维特征的社交群体行为模式分析框架,挖掘网络的社团动态演化模式,对比分析事件驱动下社交群体的行为规律,进行社团演化行为预测。[结果/ 结论] 在合成和真实网络中的大量实验结果表明,社团演化行为预测模型具有较高的精度与较强的鲁棒性;在微博网络中,不同类型事件驱动的群体演化行为特性具有明显差异,其中突发事件驱动的在线社交群体演化行为具有更高的可预测性。