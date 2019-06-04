[1]孙越恒 刘晓彤 王文俊.事件驱动的在线社交群体演化行为预测*[J].情报杂志,2019,(06):110.
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事件驱动的在线社交群体演化行为预测*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年06期
- 页码:
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110
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-06-04
文章信息/Info
- Title:
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Predicting the Event-driven Evolution Behavior of Online Social Groups
- 作者:
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孙越恒 刘晓彤 王文俊
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天津大学计算机科学与技术学院 天津 300350
- 关键词:
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在线社交群体 行为模式 动态社团 演化预测 事件驱动
- 摘要:
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[目的/ 意义] 研究在线社交群体的行为规律,预测群体行为演化趋势,是当前社会计算领域一个重要研究问题。这对于事件传播动向掌控、用户群体异常行为检测、公共事件舆论场管控等有重要意义。[方法/ 过程] 面向在线社交群体,以复杂网络理论为基础,构建融合多维特征的社交群体行为模式分析框架,挖掘网络的社团动态演化模式,对比分析事件驱动下社交群体的行为规律,进行社团演化行为预测。[结果/ 结论] 在合成和真实网络中的大量实验结果表明,社团演化行为预测模型具有较高的精度与较强的鲁棒性;在微博网络中,不同类型事件驱动的群体演化行为特性具有明显差异,其中突发事件驱动的在线社交群体演化行为具有更高的可预测性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01