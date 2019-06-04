[1]孙亚利.台军联合情报、监视与侦察发展路径和成效评析[J].情报杂志,2019,(06):13.
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台军联合情报、监视与侦察发展路径和成效评析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年06期
- 页码:
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13
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-06-04
文章信息/Info
- Title:
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Evaluation on the Development Path and Effectiveness of the Joint Intelligence,Surveillance and Reconnaissance System of the Taiwan’s Military
- 作者:
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孙亚利
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信息工程大学洛阳校区 洛阳 471003
- 关键词:
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台军 军事情报 部队建设 作战情报 情报力量
- 摘要:
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[目的/ 意义]有助于了解和掌握台军联合情监侦作战能力及其在建设过程中的利弊得失,对我加强联合侦察预警体系建设和深化对台军事斗争准备具有一定借鉴意义。[方法/ 过程] 通过对台军联合情监侦发展路径和发展成效进行考察,总结、分析其能力特点和经验教训。[结果/ 结论] 台军联合情监侦体系建设采取“先分后总”“边建边用”“先有再好”模式,在取得显著成效的同时,也面临诸多问题,长远发展后劲不足。
更新日期/Last Update:
1900-01-01