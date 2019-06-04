[目的/ 意义]有助于了解和掌握台军联合情监侦作战能力及其在建设过程中的利弊得失,对我加强联合侦察预警体系建设和深化对台军事斗争准备具有一定借鉴意义。[方法/ 过程] 通过对台军联合情监侦发展路径和发展成效进行考察,总结、分析其能力特点和经验教训。[结果/ 结论] 台军联合情监侦体系建设采取“先分后总”“边建边用”“先有再好”模式,在取得显著成效的同时,也面临诸多问题,长远发展后劲不足。