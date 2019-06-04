[目的/ 意义] 随着时代的发展,基于关键字匹配的传统搜索方式已经不能满足人们的需求,而知识图谱正是为了满足人们在海量数据中搜索信息而产生的,目前构建社交平台的知识图谱是一个人们极为需求但研究较少的领域。[方法/ 过程]爬取新浪微博四个官博取其自2017 年8 月1 日至2018 年8 月1 日所发微博的正文及其他相关数据,并以其39 023 条数据为样本。在利用共现方式标注共现次数的基础上,实现新的基于带权三元闭包来构建时政类微博的知识图谱,并改变相关参数与人工标注相较得出其最佳参数,从而生成最佳知识图谱。[结果/ 结论]运用以带权三元闭包为基础构建时政类微博知识图谱的方法,在一定参数约束下,可以生成符合期望的以亲密程度为关系的知识图谱。