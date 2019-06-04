[目的/ 意义]通过对媒体型智库建立于媒体运行架构和传播平台基础之上的成果生产模式的分析,力图对当前传统媒体转型思路和中国特色新型智库发展战略提供有益的参考。[方法/ 过程] 分别从类别、特征、存在的问题和发展趋势4 个方面分别对媒体型智库成果生产模式进行分析。[结果/ 结论] 随着智库领域竞争的日趋激烈和传统媒体转型的压力仍然存在,媒体型智库成果的生产将通过建立协同创新机制、“全媒体”成果生产和发布体系、市场化转型思路、品牌化战略、发挥国际影响力等几个方面来形成新的发展趋势,并将在智库的未来发展中体现日渐重要的位置。