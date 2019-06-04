[1]彭知辉.论大数据思维的内涵及构成*[J].情报杂志,2019,(06):124.
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论大数据思维的内涵及构成*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年06期
- 页码:
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124
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-06-04
文章信息/Info
- Title:
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On the Connotation and Composition of Big Data Thinking
- 作者:
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彭知辉
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中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京100038
- 关键词:
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大数据 大数据思维内涵 大数据思维观念 大数据思维方式 思维范畴
- 摘要:
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[目的/ 意义]大数据思维虽已成为习用的术语,但人们对它的认识并不清晰、准确,因而有必要从学理角度予以专门研究。[方法/ 过程]在总结、分析当前有关大数据思维的观念认识和理论观点的基础上,阐述大数据思维的内涵及构成。[结果/ 结论]大数据思维是指在大数据应用过程中以大数据为视角来分析问题、解决问题而形成的一种思维,它由大数据思维观念和大数据思维方式构成。大数据思维观念是指对大数据本体及其特征、价值和功用等方面的认识。大数据思维方式主要体现在思维范畴方面,包括因果关系与相关关系、主观与客观、主体与客体、精确性与模糊性、技术与人文、“新”与“旧”“大”与“小”等。
更新日期/Last Update:
1900-01-01