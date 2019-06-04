[目的/ 意义]大数据思维虽已成为习用的术语,但人们对它的认识并不清晰、准确,因而有必要从学理角度予以专门研究。[方法/ 过程]在总结、分析当前有关大数据思维的观念认识和理论观点的基础上,阐述大数据思维的内涵及构成。[结果/ 结论]大数据思维是指在大数据应用过程中以大数据为视角来分析问题、解决问题而形成的一种思维,它由大数据思维观念和大数据思维方式构成。大数据思维观念是指对大数据本体及其特征、价值和功用等方面的认识。大数据思维方式主要体现在思维范畴方面,包括因果关系与相关关系、主观与客观、主体与客体、精确性与模糊性、技术与人文、“新”与“旧”“大”与“小”等。