[目的/ 意义]探索老年可穿戴技术融合的演化特征对于预测技术的发展趋势,应对老龄化社会的技术发展需求有重要作用。[方法/ 过程]以德温特数据库老年可穿戴技术专利为数据源,将1998-2017 年的技术发展过程划分为5 个阶段,测算每个阶段的赫芬达尔、结构洞等综合指标,分别从整体发展趋势和技术内部变化两方面展示各阶段老年可穿戴技术的融合动态特征,同时通过绘制技术融合地图实现可视化,更直观展示演化规律。[ 结果/ 结论]研究结果发现:老年可穿戴技术的发展趋势整体上是融合的;Tech13(医疗技术)、Tech35(土木工程)、Tech34(其他消费品)等技术是该领域内部的结构洞技术;融合过程中,关键的融合技术对有Tech14(有机精细化学)和Tech16(制药)、Tech23(化学工程)和Tech28(纺织和造纸机械)、Tech4(数字通信技术)和Tech12(控制)等三类;不同阶段融合程度呈现波动状态。