[1]马 宁 刘怡君 廉 莹.突发事件舆情风险研究文献综述*[J].情报杂志,2019,(06):88.
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突发事件舆情风险研究文献综述*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年06期
- 页码:
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88
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-06-04
文章信息/Info
- Title:
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A Review of Public Opinion Risk for Unexpected Emergency
- 作者:
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马 宁1 刘怡君1 廉 莹2
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1. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190;2. 北京交通大学 北京 100044
- 关键词:
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突发事件 舆情 舆情风险 文献综述
- 摘要:
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[目的/ 意义]借助互联网强大的影响力和渗透力,突发事件发生后,舆情风险冲突加剧。该文认为亟需对目前已有的相关文献进行综述研究,分析研究重点、掌握方法技术、评估应用现状,以期更好服务于突发事件舆情风险治理。[方法/ 过程]分别以“突发事件舆情”和“舆情风险”为主题,对当前国内外突发事件舆情风险相关研究文献进行综合梳理和分析,一是归纳“突发事件舆情”研究中与“风险”相关的虚假谣言传播、敏感人物识别、负面情绪计算等方法,二是整理“舆情风险”研究中与“突发事件”相关的风险识别、风险评估、风险应对等内容。[结果/ 结论]基于以上,对目前已有研究进行总结,并提出未来可能的研究重点和方向,以期对后续深入研究和实践应用提供参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01