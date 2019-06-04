[目的/ 意义]借助互联网强大的影响力和渗透力,突发事件发生后,舆情风险冲突加剧。该文认为亟需对目前已有的相关文献进行综述研究,分析研究重点、掌握方法技术、评估应用现状,以期更好服务于突发事件舆情风险治理。[方法/ 过程]分别以“突发事件舆情”和“舆情风险”为主题,对当前国内外突发事件舆情风险相关研究文献进行综合梳理和分析,一是归纳“突发事件舆情”研究中与“风险”相关的虚假谣言传播、敏感人物识别、负面情绪计算等方法,二是整理“舆情风险”研究中与“突发事件”相关的风险识别、风险评估、风险应对等内容。[结果/ 结论]基于以上,对目前已有研究进行总结,并提出未来可能的研究重点和方向,以期对后续深入研究和实践应用提供参考。