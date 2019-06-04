[目的/ 意义] 针对智库普遍存在的同质化竞争、定位模糊等问题,探讨媒体智库在媒介生态系统中的运行机制,为完善中国特色新型智库发展体系,提升传播影响力提供思考。[方法/ 过程]借助传播生态学的相关理论,以生态系统的内生态、原生态和外生态3 层结构理念为基础,分析媒体智库的传播生态因子、传播生态链以及传播生态位,构建媒体智库传播模型,以凤凰国际智库(PIT)为该模型的实践应用案例,提出媒体智库异质化发展的建议。[结果/ 结论]媒体智库传播模型的实现需要发挥多重传播主体的舆论“自清理”作用、倡导议题设置的差异化定位、实现资源融合和多元互动、提供用户场景的精准化分发以及用弹性沟通的方式共创媒体智库价值,为智库实现共存、共创、共赢的发展局面提供参考。