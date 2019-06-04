[目的/ 意义] 中国和美国作为世界上最大的发展中国家和发达国家,在电商领域都取得了令人瞩目的成绩。通过对中美电商专利的比较能够深入了解中美在电商领域的技术发展和未来趋势。[方法/ 过程] 提出一种基于文本挖掘和复杂网络的结合方法,包括中美电商专利关键词一致性判断,中美电商专利文档-词矩阵构造,中美电商专利余弦相似度关联矩阵构建,复杂网络分析等。[结果/ 结论]通过对701 条美国电商专利和2 005 条中国电商专利数据比较发现:a. 美国电商专利研究领域聚焦性和技术性强,中国电商专利研究领域融合性和应用性强,中美电商专利研究有很强的互补性;b. 中美电商专利有57 个核心一致性关键词;c. 从1 405 505 对中美电商专利中寻找到380 对高相似专利,可以为相关人员进行技术机会发现提供参考;d. 复杂网络中以C388 专利节点为例的中心网络,帮助其发现4 个相关性社区。