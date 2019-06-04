[目的/ 意义]系统分析2003-2017 年我国国家安全研究的核心作者、机构、发文期刊以及高被引文献,分析我国国家安全研究的发展趋势与理论前沿。[方法/ 过程]运用CiteSpace V 知识图谱软件对通过CSSCI 数据库检索出的429 篇国家安全研究论文进行数据可视化分析。[结果/ 结论]通过分析,我们可以发现国内国家安全研究呈现出整体波动上升的趋势,相关研究在2014 年总体国家安全观提出后出现了一个高峰。经过长期的发展,已经形成了若干核心作者群、核心研究机构以及核心发文期刊。而通过对国家安全研究的关键词分析,可以发现,我国国家安全研究先后聚焦于国家安全战略研究、全球化背景下的中国国家安全研究等几个研究主题。而总体国家安全观等研究主题则是现阶段及未来一段时间国内国家安全研究的热点与前沿。