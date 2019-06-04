[目的/ 意义] 互联网与信息技术重构的传播方式和特点,激发了公众的网络政治参与热情,引发了学界的广泛关注,有关网络政治参与动力因素的研究也日益增多。但学界尚未有针这些研究成果的系统梳理。该文旨在填补这一缺憾,对有关网络政治参与动力因素的国内外相关文献进行综述,以全面掌握现有研究的特征,并提出未来研究的方向。[方法/ 过程]从SES 和人口统计学、技术接受模型及其拓展模型、社会资本视角以及心理学视角四个方面梳理总结,发现现有研究的主要特征及缺憾。[结果/ 结论] 研究发现,目前学界有关公众网络政治参与的研究尚处于起步阶段,特别是关注中国议题的研究,仍存在样本容量和代表性不足、研究对象相对单一、缺乏系统性分析等问题,这也是未来研究可以突破之处。