[目的/ 意义]在全球技术竞争格局下,通过对竞争者发展态势的研究,进行技术机会实现路径的分析,为我国政府机构及企业部门制定差异化发展策略,实现技术提升的最大化提供参考。[ 方法/ 过程] 以PCT 申请为研究对象,首先利用Netdraw 构建专利技术近5 年的引文网络,进行技术机会识别,进而构建技术评估指标体系遴选国际范围内技术竞争力排名TOP5,同时分析其在所选技术领域发展态势,最后分析所选技术机会的类型及实现路径。[结果/ 结论]以生物制药产业为研究样本进行实证分析,在所选技术领域中,A61K39 和C07K16 属“引进为主”类,美国是最佳的引进对象;A61K38、C12Q1、C12N15 和C07K14 属“研发为主”类,其中,法国可作为C12Q1 领域的合作研发对象,日本是其余3 个技术领域合作研发的最佳候选者。