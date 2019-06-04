[1]寇翠翠 罗素平 袁红梅.全球竞争态势下技术机会实现路径分析*―――以生物制药产业为研究样本[J].情报杂志,2019,(06):50.
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全球竞争态势下技术机会实现路径分析*―――以生物制药产业为研究样本()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年06期
- 页码:
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50
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-06-04
文章信息/Info
- Title:
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Analysis of the Path of Technology Opportunity Realization under the GlobalCompetitive Situation:Taking the Biopharmaceutical Industry as a Research Sample
- 作者:
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寇翠翠 罗素平 袁红梅
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沈阳药科大学工商管理学院 沈阳 110016
- 关键词:
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专利 生物制药 技术机会 全球竞争态势
- 摘要:
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[目的/ 意义]在全球技术竞争格局下,通过对竞争者发展态势的研究,进行技术机会实现路径的分析,为我国政府机构及企业部门制定差异化发展策略,实现技术提升的最大化提供参考。[ 方法/ 过程] 以PCT 申请为研究对象,首先利用Netdraw 构建专利技术近5 年的引文网络,进行技术机会识别,进而构建技术评估指标体系遴选国际范围内技术竞争力排名TOP5,同时分析其在所选技术领域发展态势,最后分析所选技术机会的类型及实现路径。[结果/ 结论]以生物制药产业为研究样本进行实证分析,在所选技术领域中,A61K39 和C07K16 属“引进为主”类,美国是最佳的引进对象;A61K38、C12Q1、C12N15 和C07K14 属“研发为主”类,其中,法国可作为C12Q1 领域的合作研发对象,日本是其余3 个技术领域合作研发的最佳候选者。
更新日期/Last Update:
1900-01-01