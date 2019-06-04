[1]黄鲁成 李 晋 吴菲菲.老年科技重点创新领域的竞争态势分析[J].情报杂志,2019,(06):57.
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老年科技重点创新领域的竞争态势分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年06期
- 页码:
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57
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-06-04
文章信息/Info
- Title:
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Competitive Situation Analysis of Key Innovation Areas for the Gerontechnology
- 作者:
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黄鲁成 李 晋 吴菲菲
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北京工业大学经济与管理学院 北京 100124
- 关键词:
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老年科技 LDA 创新领域 竞争态势
- 摘要:
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[目的/ 意义]识别老年科技重点创新领域,在此基础上进行竞争态势分析,对于有效利用创新资源,在全球竞争中占领制高点具有重要意义。[方法/ 过程]首先以Aging 2. 0 老年科技创新平台为数据源,采用LDA 模型并结合专家讨论,确立老年科技的重点创新领域。然后以此为研究对象,将德温特专利数据库作为数据源,从专利数量与技术能力、竞争主体与目标市场方面分析了相关领域的技术竞争态势。最后综合研究结论,提出对策建议。[ 结果/ 结论]老年科技的重点创新领域为远程医疗、辅助技术和认知护理,通过竞争态势分析,发现我国在老年科技重点创新领域方面的问题及差距,并提出了对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01