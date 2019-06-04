[目的/ 意义]识别老年科技重点创新领域,在此基础上进行竞争态势分析,对于有效利用创新资源,在全球竞争中占领制高点具有重要意义。[方法/ 过程]首先以Aging 2. 0 老年科技创新平台为数据源,采用LDA 模型并结合专家讨论,确立老年科技的重点创新领域。然后以此为研究对象,将德温特专利数据库作为数据源,从专利数量与技术能力、竞争主体与目标市场方面分析了相关领域的技术竞争态势。最后综合研究结论,提出对策建议。[ 结果/ 结论]老年科技的重点创新领域为远程医疗、辅助技术和认知护理,通过竞争态势分析,发现我国在老年科技重点创新领域方面的问题及差距,并提出了对策建议。