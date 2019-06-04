[1]胡雅萍 石 进.三维向度中面向安全与发展的情报学学科基础与理论溯源*[J].情报杂志,2019,(06):1.
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三维向度中面向安全与发展的情报学学科基础与理论溯源*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年06期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-06-04
文章信息/Info
- Title:
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Tracing and Analyzing the Subject and Theory of IntelligenceStudies from Three Dimensions
- 作者:
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胡雅萍1 石 进2
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1. 南京邮电大学人口研究院 南京 210042;2. 南京大学信息管理学院 南京 210093
- 关键词:
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面向安全与发展 情报学 情报学理论 学科基础 理论溯源 三维向度
- 摘要:
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[目的/ 意义] 多年来情报学研究的定位与发展方向一直为学界争论的焦点,对情报学学术基础梳理与探索,为丰富我国情报学的内涵,探索情报学在服务国家发展与安全战略理论、方法论上的创新具有一定价值。[ 方法/ 过程]采用文献调研法、比较分析法,以情报实践领域与涉及的学科为切入点,探讨了情报工作的三大实践领域与学科群。[结果/ 结论]认为面向安全与发展的情报学可以从认知、工具、管理三个维度进行学科基础划分与学术视野拓展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01