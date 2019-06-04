[目的/ 意义] 多年来情报学研究的定位与发展方向一直为学界争论的焦点,对情报学学术基础梳理与探索,为丰富我国情报学的内涵,探索情报学在服务国家发展与安全战略理论、方法论上的创新具有一定价值。[ 方法/ 过程]采用文献调研法、比较分析法,以情报实践领域与涉及的学科为切入点,探讨了情报工作的三大实践领域与学科群。[结果/ 结论]认为面向安全与发展的情报学可以从认知、工具、管理三个维度进行学科基础划分与学术视野拓展。