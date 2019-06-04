[1]何喜军 马 珊 武玉英 蒋国瑞.多特征融合下在线技术转移平台供需匹配研究*―――以京津冀区域数据为例[J].情报杂志,2019,(06):174.
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多特征融合下在线技术转移平台供需匹配研究*―――以京津冀区域数据为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年06期
- 页码:
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174
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-06-04
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Supply and Demand Matching of Online Technology TradingPlatform Based on Multi-Level Feature Fusion―Taking the Data of Beijing-Tianjin-Hebei Region as an Example
- 作者:
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何喜军 马 珊 武玉英 蒋国瑞
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北京工业大学经济与管理学院 北京 100124
- 关键词:
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供需文本匹配 多特征融合 在线技术转移 京津冀 匹配率
- 摘要:
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[目的/ 意义]为解决在线技术转移平台中因供需信息表述非结构化、供需文本特征稀疏等导致供需文本匹配难的问题,开展线上技术供需信息匹配研究。[方法/ 过程] 提出融合供需文本词频特征、相关性特征和语义特征的匹配模型,通过采集在线技术转移平台(技E 网) 数据,并针对京津冀技术需求进行供给匹配。[ 结果/ 结论] 第一,融合多特征的技术供需文本匹配模型,其准确率相比单一特征明显提高;第二,实证研究发现京津冀技术供需文本匹配率为45. 437%,但92. 5%的供需文本匹配值在0. 6 左右,匹配值较低,且三地匹配率存在显著差异,河北技术需求在线对接难度更大;第三,技术供需匹配中领域交叉特征不明显,但地理邻近性特征明显。
更新日期/Last Update:
1900-01-01