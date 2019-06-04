[目的/ 意义]为解决在线技术转移平台中因供需信息表述非结构化、供需文本特征稀疏等导致供需文本匹配难的问题,开展线上技术供需信息匹配研究。[方法/ 过程] 提出融合供需文本词频特征、相关性特征和语义特征的匹配模型,通过采集在线技术转移平台(技E 网) 数据,并针对京津冀技术需求进行供给匹配。[ 结果/ 结论] 第一,融合多特征的技术供需文本匹配模型,其准确率相比单一特征明显提高;第二,实证研究发现京津冀技术供需文本匹配率为45. 437%,但92. 5%的供需文本匹配值在0. 6 左右,匹配值较低,且三地匹配率存在显著差异,河北技术需求在线对接难度更大;第三,技术供需匹配中领域交叉特征不明显,但地理邻近性特征明显。