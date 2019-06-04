[目的/ 意义] 近几年随着自媒体时代的发展,网络司法舆情案件频繁发生,民众参与网络司法舆情案件与日俱增。通过研究我国网络司法舆情案件分析司法舆情的积极影响和消极影响,并通过对策建议对消极因素进行加强。[方法/ 过程]从2018 年在社会上产生较大影响的司法舆情案件“昆山龙哥”案司法舆情现状出发,具体从司法舆情案件的网络推手、价值评估、风险分析和革新路径等4 个方面加以阐释。[结果/ 结论] 研究分析发现自媒体是一个新兴事物,加上我国没有专门的法律对其规定,网络司法舆情案件易成为舆论暴力、干预司法独立,影响普法宣传的工具。参与网络司法舆情案件的主体主要包括网络媒体、事件当事人、司法机关等,现代的社会治理,逻辑顺序是法(治)、理(性)、情(感),而不是情理法,因此,加强针对网络司法舆情相关主体的法律规制,教育民众理性参与网络司法舆情案件是促进网络司法舆情顺利发展的方向路径。检察机关、理论专家等第三方主体参与网络司法舆情案件可以加强民众对法律的信任度,更好的促进我国的法治化进程。