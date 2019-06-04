[目的/ 意义] 智慧城市是实现城市可持续发展、提升城市管理和公共服务、增强城市综合竞争力等方面的关键部署,研究其政策整体情况与发展脉络对于推进我国新型智慧城市落地实践与健康发展具有重要意义。[ 方法/ 过程]以国家层面的智慧城市政策和新型智慧城市政策作为研究对象,基于政策工具视角,对选取的296 篇政策文本进行内容分析。[结果/ 结论]研究结果显示,我国国家层面智慧城市政策呈现出供给型政策工具过溢、环境型政策工具较弱、需求型政策工具缺位的现状,且新型智慧城市与传统智慧城市在政策工具的使用比例上也有所差异。因而,提出适度调整政策工具使用比例,强化市场主导作用,以及区别性制定新型智慧城市顶层设计,重视新型智慧城市的落地实现的政策优化建议。