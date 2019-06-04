[目的/ 意义]针对突发事件的生成和演化规律构建基于实时视频的应急决策情报体系,达到弥补现有应急决策情报体系的不足并提高决策效率的目的。[方法/ 过程] 在情报系统分层框架下,基于各层需求及核心特征,提出了采用新设计思想的基于实时视频的应急决策情报体系架构,架构包括基于空―地物联网的多源数据采集层,基于突发事件元素多模网络的情报生产层,多种决策策略协作的协作决策层。[结果/ 结论]研究成果可为搭建基于实时视频的应急决策情报体系提供理论指导及实现参考。