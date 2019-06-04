[目的/ 意义]大数据快速发展的过程中出现了社会排斥问题。研究大数据社会排斥问题,对于提高大数据应用水平和效益,促进社会可持续发展十分必要。[方法/ 过程]借助NVivo 11 Plus 质性分析工具,对40 份有关大数据社会排斥问题的研究报告、访谈稿、研究论文和新闻报道等进行编码分析,揭示大数据社会排斥的表现形式、不良影响、产生原因和治理对策。[结果/ 结论]大数据社会排斥问题表现为多种形式,并产生了严重的负外部性;问题形成原因复杂,需要社会各界合力治理。