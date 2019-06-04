[1]邓支青.基于NVivo 质性分析的大数据社会排斥问题研究*[J].情报杂志,2019,(06):137.
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基于NVivo 质性分析的大数据社会排斥问题研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年06期
- 页码:
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137
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-06-04
文章信息/Info
- Title:
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Research on Social Exclusion of Big Data Based on NVivo Qualitative Analysis
- 作者:
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邓支青1; 2
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1. 武汉大学信息管理学院 武汉 430072;2. 武汉大学信息资源研究中心 武汉 430072
- 关键词:
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社会排斥 大数据 NVivo 社会公正
- 摘要:
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[目的/ 意义]大数据快速发展的过程中出现了社会排斥问题。研究大数据社会排斥问题,对于提高大数据应用水平和效益,促进社会可持续发展十分必要。[方法/ 过程]借助NVivo 11 Plus 质性分析工具,对40 份有关大数据社会排斥问题的研究报告、访谈稿、研究论文和新闻报道等进行编码分析,揭示大数据社会排斥的表现形式、不良影响、产生原因和治理对策。[结果/ 结论]大数据社会排斥问题表现为多种形式,并产生了严重的负外部性;问题形成原因复杂,需要社会各界合力治理。
更新日期/Last Update:
1900-01-01