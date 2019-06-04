[目的/ 意义]政府数据开放是国家大数据战略背景下的重要议题。学界和实务界积极开展政府数据开放研究与实践,却忽略政府数据开放风险的深度探析和前瞻预判。国内外关于政府数据开放风险的既有研究零散,未从政府数据开放过程的视角对风险要素作系统诊断。[方法/ 过程] 政府数据开放的本质是政府为满足公共数据需求主动开放数据的行政行为,通过将该行政行为解构为筹备、实施和完善等三个阶段及具体环节,可构建一个政府数据开放的“过程”分析框架,识别政府数据开放的风险要素。[ 结果/ 结论] 研究发现政府数据开放筹备阶段存在数据需求公共性式微、开放标准不清、数据协同难和平台构建“逆向选择”风险;实施阶段潜藏政策执行脱序、行政成本、政企利益型合作、财政低效、公共数据安全、公众参与乏力和认同度弱等风险要素;完善阶段的风险集中于数据档案保存无序化、人力资源数据胜任力不足和监督评估机制不健全。对此,研究制定了系统的风险防控策略,为政府预防和化解数据开放风险提供有益参考。