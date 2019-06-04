[1]陈瑞真 丁文晴 金 金 袁红梅.基于科学-技术映射路线图的前沿科技互动模式识别与预测*―――以中药领域为例[J].情报杂志,2019,(06):38.
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基于科学-技术映射路线图的前沿科技互动模式识别与预测*―――以中药领域为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年06期
- 页码:
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38
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-06-04
文章信息/Info
- Title:
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Frontier Science-Technology Interaction Pattern Recognition and PredictionBased on Science-Technology Mapping Roadmap: Taking the Field ofTraditional Chinese Medicine as an Example
- 作者:
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陈瑞真 丁文晴 金 金 袁红梅
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沈阳药科大学工商管理学院 沈阳 110016
- 关键词:
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科技互动模式 科学文献 专利文献 科技发展方向预测 中药 作者-发明人网络
- 摘要:
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[目的/ 意义]提出一种微观层面动态识别特定领域各研究主题中科学技术互动模式并预测科学、技术的发展方向的方法,为科研人员的研究课题的确定与政府部门政策制定提供参考。[方法/ 过程] 首先,构建改进型作者-发明人网络,并基于此网络演化形成技术主题关联网络和科学主题关联网络,识别前沿科学主题与前沿技术主题,然后,以改进型作者-发明人网络的映射关系为基础绘制科学-技术映射路线图,识别各研究主题的科学技术的动态互动模式,最后通过各主题下的互动模式预测科学、技术的发展方向。[结果/ 结论] 将所设计的方法应用于中药领域,识别中药领域中前沿研究主题下的科技互动模式,预测科技发展方向,与领域内的实际情况相契合,充分证明该识别与预测方法的有效性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01