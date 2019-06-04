[目的/ 意义]提出一种微观层面动态识别特定领域各研究主题中科学技术互动模式并预测科学、技术的发展方向的方法,为科研人员的研究课题的确定与政府部门政策制定提供参考。[方法/ 过程] 首先,构建改进型作者-发明人网络,并基于此网络演化形成技术主题关联网络和科学主题关联网络,识别前沿科学主题与前沿技术主题,然后,以改进型作者-发明人网络的映射关系为基础绘制科学-技术映射路线图,识别各研究主题的科学技术的动态互动模式,最后通过各主题下的互动模式预测科学、技术的发展方向。[结果/ 结论] 将所设计的方法应用于中药领域,识别中药领域中前沿研究主题下的科技互动模式,预测科技发展方向,与领域内的实际情况相契合,充分证明该识别与预测方法的有效性。