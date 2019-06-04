[目的/ 意义] 科研数据唯一标识符可实现对数据的持久识别和访问,促进数据的引用和共享,作为学术交流领域的基础设施,在支持信息互操作和开放科学发展方面可发挥重要作用。[方法/ 过程]通过调研科研数据唯一标识符系统的研究发展现状,分析典型数据唯一标识符系统提出背景、目的、作用和局限性等。[结果/ 结论]总结了新环境下科研数据唯一标识符面临的构建问题,包括动态数据唯一标识符的分配、数据唯一标识符互操作、标识符元数据、标识符与关联数据的融合以及标识符的管理分配等问题,并识别和总结相应的对策建议。