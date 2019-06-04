[1]陈 辰 周 莉.科研数据唯一标识符构建研究现状及其问题分析[J].情报杂志,2019,(06):131.
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科研数据唯一标识符构建研究现状及其问题分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年06期
- 页码:
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131
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-06-04
文章信息/Info
- Title:
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Research Status and Problems Analysis of Research Data Identifier Construction
- 作者:
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陈 辰1 周 莉2
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1. 武汉大学信息管理学院 武汉 430072;2. 河北金融学院图书馆 保定 071051
- 关键词:
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数据唯一标识符 动态数据 标识符互操作 关联数据
- 摘要:
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[目的/ 意义] 科研数据唯一标识符可实现对数据的持久识别和访问,促进数据的引用和共享,作为学术交流领域的基础设施,在支持信息互操作和开放科学发展方面可发挥重要作用。[方法/ 过程]通过调研科研数据唯一标识符系统的研究发展现状,分析典型数据唯一标识符系统提出背景、目的、作用和局限性等。[结果/ 结论]总结了新环境下科研数据唯一标识符面临的构建问题,包括动态数据唯一标识符的分配、数据唯一标识符互操作、标识符元数据、标识符与关联数据的融合以及标识符的管理分配等问题,并识别和总结相应的对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01