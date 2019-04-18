[目的/ 意义]政策评价是军民融合政策科学制定及有效实施的前提和保证,也是我国军民融合政策调整与优化方向确定的直接支撑,具有重大的理论意义和实践意义。[方法/ 过程]提出了一种将PMC 指数模型与AE 技术相结合的政策评价模型,通过9 个一级指标和38 个二级指标实现了对10 项军民融合政策的量化评价。[结果/ 结论]研究发现:第一,军民融合政策可分为3 个等级:玉级政策5 项,域级政策3 项,芋级政策2 项;第二,军民融合政策设计具有“ 自上而下”的特点,不同级别的军民融合政策差距很大,国家级军民融合政策整体得分较高,地方性政策得分参差不齐,其中专项政策的得分相对偏低。