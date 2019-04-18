[1]王进富 杨青云 张颖颖.基于PMC-AE 指数模型的军民融合政策量化评价*[J].情报杂志,2019,(04):66.
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基于PMC-AE 指数模型的军民融合政策量化评价*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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66
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Quantitative Evaluation of Civil-Military Integration PolicyBased on PMC-AE Index Model
- 作者:
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王进富 杨青云 张颖颖
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西安工程大学管理学院 西安 710600
- 关键词:
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军民融合 政策评价 PMC-AE 指数模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]政策评价是军民融合政策科学制定及有效实施的前提和保证,也是我国军民融合政策调整与优化方向确定的直接支撑,具有重大的理论意义和实践意义。[方法/ 过程]提出了一种将PMC 指数模型与AE 技术相结合的政策评价模型,通过9 个一级指标和38 个二级指标实现了对10 项军民融合政策的量化评价。[结果/ 结论]研究发现:第一,军民融合政策可分为3 个等级:玉级政策5 项,域级政策3 项,芋级政策2 项;第二,军民融合政策设计具有“ 自上而下”的特点,不同级别的军民融合政策差距很大,国家级军民融合政策整体得分较高,地方性政策得分参差不齐,其中专项政策的得分相对偏低。
更新日期/Last Update:
1900-01-01