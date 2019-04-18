[目的/ 意义]对2019 年版《美国国家情报战略》进行分析,判断美国当前和接下来几年的情报作为方向和重点,以期对相关的研究和工作提供借鉴参考。[方法/ 过程]通过对《美国国家情报战略》文件文本分析,以及对相关人员言论和事件的持续观察。结合《美国国家安全战略》和特朗普政府的最新动向,进行综合性的整合分析。[结果/ 结论]2019 年版《美国国家情报战略》透露出新的美国情报战略动向,预示着美国情报系统的重大战略转向,值得我们高度重视。