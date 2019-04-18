[1]赵旭红.2019《美国国家情报战略》评述[J].情报杂志,2019,(04):1.
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2019《美国国家情报战略》评述()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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A Review of the National Intelligence Strategy of the UnitedStates of America in 2019
- 作者:
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赵旭红
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中央党校研究生院 北京 100091
- 关键词:
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《美国国家情报战略》 情报战略 战略动向 政策逻辑
- 摘要:
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[目的/ 意义]对2019 年版《美国国家情报战略》进行分析,判断美国当前和接下来几年的情报作为方向和重点,以期对相关的研究和工作提供借鉴参考。[方法/ 过程]通过对《美国国家情报战略》文件文本分析,以及对相关人员言论和事件的持续观察。结合《美国国家安全战略》和特朗普政府的最新动向,进行综合性的整合分析。[结果/ 结论]2019 年版《美国国家情报战略》透露出新的美国情报战略动向,预示着美国情报系统的重大战略转向,值得我们高度重视。
更新日期/Last Update:
1900-01-01