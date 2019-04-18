[目的/ 意义]政策计量是政策科学的重要内容,既有研究存在的“术语”概念模糊、研究取向界定不明等问题需要对政策计量研究进行系统梳理。[方法/ 过程]从概念界定、内容取向、方法取向、特征取向、发展脉络与展望等维度对政策计量做了整体性梳理。[结果/ 结论]可以得出,政策文献计量与政策计量逐渐融合,政策计量关注政策文献计量、政策变迁等议题,注重可视化、社会网络分析等方法应用,呈现跨学科、科学性和阶段性特征,在不同的发展阶段聚焦不同的研究路径,未来更加注重政策执行层面的文本量化,强化政策的文本计算,深化跨学科理论应用。