[1]杨 正.政策计量的应用:概念界限、取向与趋向*[J].情报杂志,2019,(04):60.
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政策计量的应用:概念界限、取向与趋向*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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60
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Application of Policiometrics: Conceptual Boundary, Orientation and Trend
- 作者:
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杨 正
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北京航空航天大学公共管理学院 北京 100191
- 关键词:
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政策计量 政策量化 政策文献计量 政策文本计算
- 摘要:
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[目的/ 意义]政策计量是政策科学的重要内容,既有研究存在的“术语”概念模糊、研究取向界定不明等问题需要对政策计量研究进行系统梳理。[方法/ 过程]从概念界定、内容取向、方法取向、特征取向、发展脉络与展望等维度对政策计量做了整体性梳理。[结果/ 结论]可以得出,政策文献计量与政策计量逐渐融合,政策计量关注政策文献计量、政策变迁等议题,注重可视化、社会网络分析等方法应用,呈现跨学科、科学性和阶段性特征,在不同的发展阶段聚焦不同的研究路径,未来更加注重政策执行层面的文本量化,强化政策的文本计算,深化跨学科理论应用。
更新日期/Last Update:
1900-01-01