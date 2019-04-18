[1]谢 萍 包 翔 刘桂锋 王正兴 周爱华.一种基于爬山算法的学科领域热点探索模型[J].情报杂志,2019,(04):187.
点击复制
一种基于爬山算法的学科领域热点探索模型()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2019年04期
- 页码:
-
187
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
-
A Hotspot Exploration Model in Discipline Field Based onMountain-climbing Algorithm
- 作者:
-
谢 萍1 包 翔1 刘桂锋1 王正兴2 周爱华3
-
1. 江苏大学图书馆 镇江 212013;2. 淮海工学院图书馆 连云港 222005;3. 江苏大学 镇江 212013
- 关键词:
-
Apriori-Hill-Mount 关联规则 热点探索 数据挖掘
- 摘要:
-
[目的/ 意义]热点发掘一直是图书馆领域的重点研究内容之一,通过共引和共词分析探测学科领域热点都存在一定的局限性,针对存在的问题,借鉴爬山法进行改进研究。为适应大数据时代的热点挖掘问题,将计算机算法与文献关键词分析相结合,构建研究热点分析模型,探索分析研究热点的方法,对于学科领域研究热点具有重要意义。[方法/ 过程]采用改进的Apriori-Hill-Mount 爬山算法,拓展关键词共现分析和聚类方法,构建了篇与篇之间的关键词的关联规则挖掘模型;通过实证研究科学计量学及图书情报学两个领域,论证该模型的可行性。[ 结果/ 结论]通过对上述两个领域的文献进行篇-篇关键词强关联规则挖掘和分析,分别得到各自领域的的研究热点;其结果与采用Citespace 及Spss 呈现的热点有很高的吻合度。但该算法揭示的信息更全面、更直观地呈现研究主题热点,对学科热点探索体系方法及手段具有一定的补充及辅助作用。该方法是在一个局部范围内进行搜索,且阈值的设定也具有人为因素,因此得到的可能是局部的优化,其更大范围的可适性有待进一步论证。
更新日期/Last Update:
1900-01-01