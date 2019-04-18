[目的/ 意义]Moz 网站为共链分析提供了新的数据来源,探讨其对我国高校图书馆网站共链分析的适用性和具体应用,能够拓宽共链分析的研究思路。[方法/ 过程] 以“211 工程”高校图书馆为研究对象,基于从Moz 网站上Open Site Explorer 下载的CSV 格式入链数据,分别构建网页层和站点层共链矩阵,运用聚类分析和多维尺度分析方法绘制MDS 图谱,以验证该方法能否揭示我国高校图书馆网站共链关系。[结果/ 结论]研究发现,站点层共链分析比网页层共链分析更能够反映高校实力差异所形成的高校图书馆聚类,这种实力差异表现为是否为“985 工程”高校馆以及是否是高校聚集的发达地区高校馆,这既验证了Moz 提供的数据在国内作为共链分析数据源的可靠性,也说明站点层共链分析方法要优于以往的网页层共链分析方法。