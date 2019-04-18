[目的/ 意义] 建立健全人才流动机制是提升企业核心竞争力、助推产业转型升级、增强国家技术创新能力的重要保障,专利文献的发明者信息为人才流动研究奠定了数据基础。但原始专利数据库并未提供识别不同发明者的编码,致使追踪发明者的流动轨迹面临重大挑战。[方法/ 过程] 基于中国知识产权局1985-2016 年8 月30 日的发明专利申请数据,构建了发明者姓名消歧样本。通过匹配专利与文献信息的方法对发明者进行了唯一识别,并划分组织和区域两个维度探讨了发明者的流动趋势。[结果/ 结论] 有效的数据清洗是挖掘专利数据库中流动发明者的基础,采集专利信息并匹配相应文献信息对发明者姓名进行消歧具有可行性。