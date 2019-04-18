[目的/ 意义] 通过探究大数据协同创新动因与内涵,剖析美国大数据协同创新主要措施与特点,对我国实施大数据战略、加速数字经济发展具有启示。[方法/ 过程]通过对美国白宫、国家科学基金会、国家科学与技术委员会等网站上相关文件与数据收集,对美国大数据协同创新措施进行梳理归纳、分析与评价。[结果/ 结论] 以政府为主导,构建大数据协同创新生态体系,基于网络平台的协同创新有助于大数据价值实现,提出对我国发展大数据战略的启示。