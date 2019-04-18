[1]吴英慧.美国大数据协同创新及启示*[J].情报杂志,2019,(04):168.
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美国大数据协同创新及启示*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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168
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Collaborative Innovation of Big Data in the United States and Its Enlightenment
- 作者:
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吴英慧
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大连民族大学经济管理学院 大连 116650
- 关键词:
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美国 大数据 协同创新 大数据价值 数据导向发展 创新生态体系
- 摘要:
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[目的/ 意义] 通过探究大数据协同创新动因与内涵,剖析美国大数据协同创新主要措施与特点,对我国实施大数据战略、加速数字经济发展具有启示。[方法/ 过程]通过对美国白宫、国家科学基金会、国家科学与技术委员会等网站上相关文件与数据收集,对美国大数据协同创新措施进行梳理归纳、分析与评价。[结果/ 结论] 以政府为主导,构建大数据协同创新生态体系,基于网络平台的协同创新有助于大数据价值实现,提出对我国发展大数据战略的启示。
更新日期/Last Update:
1900-01-01