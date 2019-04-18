[目的/ 意义]以美国新出台的《2018 年出口管制改革法案》( ECRA) 为切入点,从竞争情报和国际法的角度分析美国出口管制制度的发展趋势及最新出口管制制度对我国的影响,以期对美国出口管制制度新动向和新变化的应对提供参考和启示。[方法/ 过程]主要采用文献资料研究、案例分析和历史分析等方法,以美国《2018 年出口管制改革法案》为主要研究文本,分析其核心内容和主要特点以及给中国带来的影响,探索挖掘出其中的竞争情报价值,更好应对美国出口管制制度的新变化。[结果/ 结论] 为了更好应对美国出口管制制度的改革,政府和企业需要协同配合、形成合力,从多方面、多角度提出对策,特别是情报界需要加强对美国出口管制制度的新动态的竞争情报的分析和预判,为政府决策和企业经营提供建议。