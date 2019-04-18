[1]王 征 叶长安.微博谣言识别与预警算法研究*[J].情报杂志,2019,(04):148.
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微博谣言识别与预警算法研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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148
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Micro-blog Gossip Recognition and Early Warning Algorithm ResearchBased on Complex Networks
- 作者:
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王 征1 叶长安2
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1. 西南财经大学经济信息工程学院 成都 611130;2. 西南财经大学马克思主义学院 成都 611130
- 关键词:
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舆情监测 谣言识别 两阶段法 行为识别 复杂网络 早期预警
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对前人成果普遍存在的处理效率与识别准确度等方面的问题,提出了基于复杂网络理论的微博谣言识别与预警算法。[方法/ 过程]该算法在第一阶段基于复杂网络理论,以动态节点管理为基础,对微博节点实施行为刻画,实现谣言恶意散布节点的早期告警与预测;在第二阶段以复杂网络关系发展理论为基础,将谣言与真实信息进行信息轨迹聚类与隔离,最终实现谣言侦测与识别。’[ 结果/ 结论] 基于新浪与腾讯微博作为数据源的实验证明,该算法较之既往算法,不但谣言覆盖度与识别准确率高,而且响应速度快、处理效率高,具有良好的性价比。
更新日期/Last Update:
1900-01-01