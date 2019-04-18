[目的/ 意义]针对前人成果普遍存在的处理效率与识别准确度等方面的问题,提出了基于复杂网络理论的微博谣言识别与预警算法。[方法/ 过程]该算法在第一阶段基于复杂网络理论,以动态节点管理为基础,对微博节点实施行为刻画,实现谣言恶意散布节点的早期告警与预测;在第二阶段以复杂网络关系发展理论为基础,将谣言与真实信息进行信息轨迹聚类与隔离,最终实现谣言侦测与识别。’[ 结果/ 结论] 基于新浪与腾讯微博作为数据源的实验证明,该算法较之既往算法,不但谣言覆盖度与识别准确率高,而且响应速度快、处理效率高,具有良好的性价比。