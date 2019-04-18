[1]ÍõÕñáÔ.»ùÓÚ¿Í¹ÛÐÅÏ¢µÄ×ÔÈ»Ö÷ÒåÐÅÏ¢ÕÜÑ§ÑÐ¾¿½øÂ·*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2019,(04):161.
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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
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2019-04-18
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
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A Research Approach for Naturalistic Philosophy of InformationBased on Objective Information
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¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01