[目的/ 意义]在互联网普及的21 世纪,灵活无序的网络空间成为各种谣言滋生的温床,后真相背景下的谣言传播已成为大众视角下的一个重大问题,通过研究谣言传播的规律,来为降低谣言传播给社会带来的显性和隐性负面影响提出相关建议。[方法/ 过程]在经典SIR 谣言传播模型的基础上,增加了观望者和辟谣者的角色,并将移出者分为中立者、相信谣言者和得知真相者三类,构建了一个改进的WT-SIR*谣言传播模型,并在小世界网络的背景下,采用真实调研数据进行仿真分析。[结果/ 结论]研究结果表明,小世界网络中,谣言传播的规律与谣言和辟谣信息的性质息息相关,在此基础上,有针对性地提出了一些与谣言传播相关的事前预防和事中控制的建议。