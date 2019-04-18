[目的/ 意义]舆论反转是舆论衍变的特殊过程。通过分析舆论发生反转的演变条件,有助于提高舆论治理效果。[方法/ 过程]借鉴Weisbuch-Deffuant 模型,引入群体极化的网民行为意愿因素和反转信息可靠程度两个变量,构建Weisbuch-Deffuant-Reversal 舆论反转模型。对实验模型中的关键变量对舆论反转的演变过程影响进行分析。[结果/ 结论]研究发现,在WD-R 模型中, 滋=0. 5 时,网民反转观点演化速度更快,系统趋于稳定的速度也更快。网民行为意愿会对网络舆论反转观点聚合产生影响。随着意愿值的逐渐增大,反转舆论形成统一观点所用时间逐渐减小。行为意愿服从均值为0. 5 的正态分布要比服从随机均匀分布的反转观点演化速度更迅速。反转信息的可靠程度有助于反转观点的收敛。当反转信息的可靠程度越大时,网民产生的反转舆论观点越趋向于客观观点。