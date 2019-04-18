[1]塔 娜 张 含.弥合差距:媒介建构与受众认知的偏差与调节―――基于《人民日报》雾霾报道的分析[J].情报杂志,2019,(04):155.
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弥合差距:媒介建构与受众认知的偏差与调节―――基于《人民日报》雾霾报道的分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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155
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Bridging the Gap: Deviation and Adjustment of Media Construction and AudienceCognition Based on Analysis of Haze Reports of People’s Daily
- 作者:
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塔 娜 张 含
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内蒙古大学文学与新闻传播学院 呼和浩特 010000
- 关键词:
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内容分析法 媒介建构 受众认知 雾霾报道
- 摘要:
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[目的/ 意义]在信息传播过程中,媒介建构与受众认知的关系影响着信息传播的有效性。二者之间是否存在偏差,偏差存在于哪些具体方面及其对信息传播效果造成的影响如何,都是需要实证考察予以研究和分析的重要问题。[方法/ 过程]通过内容分析法勾勒媒介建构特征,通过问卷调查法描述受众认知情况,对比媒介建构与受众认知导出偏差,并基于偏差思考调节策略。[结果/ 结论]媒介为了达成有效信息传播,需调整媒介建构的方式以弥合与受众认知间的差距,具体表现为议题框架选择、意见领袖利用、内容呈现方式等方面的调节。
更新日期/Last Update:
1900-01-01