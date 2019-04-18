[1]孙劭敏 郭凤娇.我国图书情报教育科学研究力分析*[J].情报杂志,2019,(04):81.
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我国图书情报教育科学研究力分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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81
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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A Scientific Research Analysis of Library and Information Science Education in China
- 作者:
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孙劭敏 郭凤娇
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山东理工大学科技信息研究所 淄博 255049
- 关键词:
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图书情报教育 科学研究力 数量分析 质量分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]为了解我国图书情报教育的科学研究情况,从科学研究生产力和科学研究质量两个维度剖析了我国25 所院校图书情报教育的科学研究力情况,对提升图书情报教育水平具有参考意义。[方法/ 过程] 基于第四轮学科评估结果,对我国具有图书馆学、情报学一级学科授予权的25 所院校近10 年发表的CSSCI、SCI/ SSCI 期刊论文情况进行计量分析。[结果/ 结论]在科学研究生产力上,各院校的科学产出力在波动变化中呈现上升趋势,但不同高校间的产出水平差距较大,仅有部分高校表现突出;在科学研究质量上,高质量论文产出机构及期刊分布呈现高度集中特征,国内外期刊高被引论文作者的重合度低。
更新日期/Last Update:
1900-01-01