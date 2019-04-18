[目的/ 意义]为了解我国图书情报教育的科学研究情况,从科学研究生产力和科学研究质量两个维度剖析了我国25 所院校图书情报教育的科学研究力情况,对提升图书情报教育水平具有参考意义。[方法/ 过程] 基于第四轮学科评估结果,对我国具有图书馆学、情报学一级学科授予权的25 所院校近10 年发表的CSSCI、SCI/ SSCI 期刊论文情况进行计量分析。[结果/ 结论]在科学研究生产力上,各院校的科学产出力在波动变化中呈现上升趋势,但不同高校间的产出水平差距较大,仅有部分高校表现突出;在科学研究质量上,高质量论文产出机构及期刊分布呈现高度集中特征,国内外期刊高被引论文作者的重合度低。